أوامر لأعضاء الحكومة بالمتابعة الصارمة لانشغالات المواطنين

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الأحد خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء, توجيهاته لأعضاء الحكومة بالمتابعة الصارمة لانشغالات المواطنين.

وفي هذا السياق, أمر رئيس الجمهورية المسؤولين بـ”إعلام وإبلاغ المواطنين مسبقا عبر الإذاعات المحلية, كلما اقتضت الضرورة, في كل ما يتعلق بالصيانة أو تسوية أي تذبذب تقني لتزويد الساكنة بالطاقات المختلفة”, وفقا لبيان مجلس الوزراء.

كما أمر رئيس الجمهورية بـ”تذليل العقبات الإدارية التي تحول دون توظيف فئة الشباب في الهياكل والمرافق التابعة لقطاعي الشباب والرياضة في الولايات الجنوبية وفق الإمكانيات والاعتمادات المتاحة”.

ووجه الرئيس أيضا الحكومة بـ”مباشرة عمليات ربط وطني للسدود, لا سيما الكبرى منها وفق خطة مضبوطة زمنيا”، يضيف بيان مجلس الوزراء.