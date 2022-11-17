أوامر لإنشاء الحاضنات الجامعية قبل 30 نوفمبر ومكافآت مالية للأساتذة

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري الندوات الجهوية أمرتهم بضرورة إنشاء حاضنات الأعمال الجامعية قبل 30 نوفمبر الجاري.

وجاء في المراسلة التي تحوز عليها النهار، “أنه نظرا لعدم التجاوب الملاحظ على مستوى بعض المؤسسات الجامعية بخصوص هذه العملية. فقد أكدت الوزير بداري شخصيا على مباشرة إجراءات إنشاء حاضنة الأعمال على مستوى كل مؤسسة تعليم عالي. ووضعها حيز الخدمة بمقرر إنشاء داخلي. في انتظار تجسيد إنشائها النهائي بموجب قرار وزاري مشترك”.

كما قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبتوجيهات من قبل الوزير كمال بداري، تخصيص مكافأة مالية للأساتذة المتدخلين في مرافقة تكوين الطلبة خلال إعداد مشروع مذكرة تخرج. للحصول على شهادة جامعية مؤسسة ناشئة وشهادة جامعية براءة اختراع.

وتقدر المكافأة المالية بحجم ساعات أسبوعية من 6 إلى 12 ساعة أسبوعيا. طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في أول أكتوبر 2001. والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين. ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا.