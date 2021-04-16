أوامر للجامعات بتأمين حساباتها على “الفايسبوك” من القرصنة

وزارة التعليم العالي توجه تعليمات لإدارات الجامعات في مختلف الولايات

تغيير كلمة المرور واستعمال المصادقة الثنائية للدخول إلى “فايسبوك” الجامعة

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جميع معاهد جامعات الوطن، من أخذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لتأمين مواقع التواصل الاجتماعي لهذه المؤسسات العلمية، وهذا لمنع أي قرصنة لحسابات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” واستغلالها من طرف الغير لانتحال صفة الجامعة والتحايل باسمها.

وفي مراسلة لمديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية بتاريخ 12 أفريل 2021، تم توجيهها إلى جميع رؤساء الندوات الجهوية ورؤساء الجامعات والمدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية والمدير العام لديوان المطبوعات الجامعية، والمتعلقة بخصوص سرقة البيانات الشخصية لمتعاملي “الفايسبوك”، تخبرهم بأن مستخدمي “الفايسبوك” تعرضوا لأكبر عملية تسريب للبيانات الشخصية، وهذا حسب ما أفادت به مواقع شخصية في مجال التكنولوجيا والأمن السبيراني، فقد تعرضت حسابات أكثر من 533 مليون مستخدم على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” للاختراق، من بينهم 11 مليون مشارك في الجزائر، وتشمل قاعدة المعلومات المسربة عبر الأنترنيت معلومات شخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف والأسماء الكاملة والموقع الجغرافي ومكان الإقامة، وفي بعض الحالات، عناوين البريد الإلكتروني ومعلومات السيرة الذاتية، وغيرها من البيانات الشخصية، وبالرغم من أن قرصنة هذه البيانات تمت عبر ثغرة أمنية قامت الشركة بتصليحها، في عام 2019، إلا أن البيانات المسربة يمكن أن توفر معلومات قيمة للقراصنة، الذين يستخدمون المعلومات الشخصية لارتكاب عمليات احتيال هويات أخرى، وطلبت المراسلة من المعنيين بها، إلى حمل مصالحهم التقيد بالإجراءات الاحترازية، كالشروع على وجه السرعة في تغيير كلمات المرور للحسابات، مع اختيار تسلسل معقد لحروف وأرقام ورموز خاصة تتكون من 12 رمزا على الأقل، مع تفعيل ميزة المصادقة الثنائية التي تتعلق بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف، تتضمن رمزا فريدا يجب كتابته بعد إدخال كلمة المرور المفصلة في الجزء الخاص، بأمان الحساب والولوج إليه لإعدادات حساب “فايسبوك”، وأمرت المراسلة كذلك كل مستخدمي “الفايسبوك” المعنيين بالمراسلة، تسجيل الخروج من أي جهاز حاسوب أو أجهزة أخرى التي تم الدخول منها إلى “الفايسبوك”، وأمرت المراسلة كذلك المعنيين بالانتباه خلال الأشهر المقبلة من هجمات الهندسة الاجتماعية التي قد يشنها أفراد ربما حصلوا على أرقام الهواتف أو البيانات الشخصية الأخرى.