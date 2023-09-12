أمر الرئيس عبد المجيد تبون، اليوم، وزير الفلاحة بمباشرة إجراءات ردعية وصارمة لتطهير القطاع.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية فلقد، أسدى الرئيس أوامر للحكومة بمواصلة دعم الأسعار لعدد من المواد الأساسية الضرورية المستوردة.

بالإضافة منع أي عملية استيراد للبقوليات خارج الديوان الوطني المهني للحبوب مع تحديد دقيق لمراحل سعر المنتوج.

كما سيتم السماح باستيراد حصري للحوم الحمراء والبيضاء الطازجة لسد الاحتياجات الوطنية من هذه المادة والمساهمة في خفض أسعارها.

وحسب ذات البيان، فلقد تم اسداء أوامر بتشجيع الاستثمار الخاص في مجال غرف التبريد للحفاظ على توازن السوق طوال السنة مع تعليمات للحكومة بتحمل شراء منتوجات الفلاحين لحمايتها من التلف في إطار استحداث ديوان وطني للمنتوجات الفلاحية.

وإشراك الولاة بصفتهم مسؤولين عن القطاع الاقتصادي للتمييز بين المخزون ضمن السلسلة الإنتاجية والتخزين بهدف المضاربة