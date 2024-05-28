أوامر للولاة بضبط وتحديد مواقع بيع أضاحي العيد.. وهكذا تم تجنيد البياطرة

وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعليمات إلى ولاة الجمهورية، من أجل ضبط وتحديد نقاط تجميع وبيع المواشي، بموجب مراسيم ولائية والعمل على نشر الأطباء البياطرة عبر هذه الأسواق لضمان مراقبتها بصفة مستمرة إلى غاية يوم عيد الأضحى المبارك.

وجاء في مضمون المراسلة التي بعثت الوزارة إلى ولاة الجمهورية ” عليكم بالتحديد المسبق وبموجب مرسوم ولائي لمختلف الأماكن التي سيتم فيها تجميع وبيع المواشي، وذلك بالتشاور مع السلطات المحلية وفدراليات وجمعيات مربي المواشي والمجالس المهنية المشتركة والغرفة الوطنية للفلاحة وإنشاء شبكة اتصال وإعلام لإعلام الجمهور”.

كما أمرت الوزارة في مراسلتها، بإعادة إطلاق عملية المراقبة الصحية لعيد الضحى والتي تقوم بها المصالح البيطرية، بهدف حماية الصحة العمومية من بعض الأمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الكيس المائي، مع تكثيف لعمليات الرقابة على حركة الماشية في جميع أنحاء البلاد.

ولإنجاح المهمة هذه، دعت الوزارة السلطات المحلية والمنظمات المهنية المعنية، إلى المساهمة في تنفيذ عدة تدابير تقضي بتشديد الرقابة على حركة المواشي على المستوى الوطني وضمان حركة أفضل لها، وكذا إجبار المصالح البيطرية للولايات الموردة للماشية خاصة السهبية منها، إصدار شهادات صحية لتحرك الماشية ومرافقتها عند التنقل وإجبار نظيرتها المستقبلة لها بطلب تلك الوثائق.

ومن جملة التدابير الأخرى، تلك المتعلقة بتعزيز ترتيبات رقابة أسواق الماشية من قبل المصالح البيطرية، من خلال جدولة ساعات العمل بالتشاور مع جميع المصالح المعنية إلى غاية يوم العيد، ناهيك عن إشراك البيطريين الخواص المتطوعين في مختلف حملات توعية وتحسيس المواطن وفي عمليات مراقبة أسواق الماشية وأثناء عملية الذبح يوم العيد.

وخلال يوم العيد، أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على ضرورة فتح كافة المسالخ، حتى تكون عملية الذبح تحت مراقبة البياطرة، ووضع مداومات من طرف المصالح البيطرية للولاية والإدارات الأخرى المعنية بالعملية على مستوى البلديات وفي مواقع الذبح وتجمع المواشي، وكذا القيام بجولات إلى مختلف مناطق النحر بإشراك البياطرة الخواص.