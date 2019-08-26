أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، بمقر الوزارة على اجتماع مع إطارات الإدارة المركزية ومديري التربية بالولايات.

وحسب بيان للوزارة، فإنّ الإجتماع حضره الأمين العام ورئيس الديوان والمفتش العام و إطارات الإدارة المركزية، بمشاركة مديري التربية بتقنية التحاضر بالفيديو عن بعد.

وتضمّن هذا اللّقاء جملة من النّقاط المتعلّقة بالتحضيرات للدخول المدرسي 2019-2020.

وتطرّق الوزير إلى نقاط عديدة تمس التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي انطلاقا من التجارب السابقة حتى لا تتكرر نفس الأخطاء والمشاكل المعتادة.

بعد ذلك، وجه وزير التربية تعليمات وتوجيهات إلى مديري التربية فيما يخص الهياكل والمنشآت التربوية، والتأطير البيداغوجي والإداري، والكتاب المدرسي.

كما تطرق الوزير في تعليماته للعمليات التضامنية المختلفة من منحة 3000 دينار والنقل المدرسي.

وتوقف الوزير مطولا عند النقطة الخاصة باستقبال المواطنين، حيث شدّد على الحرص على حسن استقبالهم والإستجابة لانشغالاتهم ومعالجتها في حينها.

وبالنسبة للمطاعم المدرسية، فقد أعطى الوزير أوامر بأن يتم فتحها بدءا من اليوم الأول للدخول المدرسي.

كما حثّ وزير التربية على القيام بصيانة المدافئ والكتامة والتأكد من سلامتها حتى تكون جاهزة عند حلول فصل الشتاء.

في ختام اللّقاء، أمر الوزير المديرين الولائيين بالخروج إلى الميدان والتأكد من ظروف التمدرس وعدم الإكتفاء بالتقارير التي تصلهم إلى مكاتبهم.