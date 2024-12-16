أوامر لمديري التربية لترأس انتخابات لجنة الخدمات الاجتماعية

أمر وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي على وجوب التطبيق الصارم والدقيق للترتيبات التنظيمية الواردة في. المنشور المُنظّم للمرحلة الأولى من انتخاب اللّجان الولائية واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.

وأكد الوزير على ضرورة توفير كامل الظروف المساعدة على إنجاح هذه العملية. والتأكيد على إشراف مدير التربية شخصياً على عقد اجتماعات مع مديري المؤسسات التعليمية ورؤساء المكاتب الولائية للمنظمات النقابية المعتمدة لشرح ترتيبات المنشور. ليتكفّل بعدها مديرو المؤسسات التعليمية بشرح ذات الترتيبات مع جميع مستخدمي المؤسسات التعليمية التي يشرفون عليها.

وبخصوص اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، جدّد الوزير تأكيده على تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، الذي استهل عهدته الثانية بالتأكيد على أن الحوار آلية لتسيير القطاعات، وأن العملية التنموية لن تقوم بطرف واحد.

وأشار ا الوزير في ذات السياق إلى قناعته أن الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والعمل التشاركي. هو السبيل الأنجع من أجل الوصول إلى تصوّر سليم لتسيير القطاع. قصد معالجة النقائص إن وجدت وتعزيز نقاط القوة بالاستناد إلى المبادئ والقواعد التي جسّدتها قوانين الجمهورية.

وأسدى تعليماته إلى مديري التربية بالانسجام التام مع ما يُطَبَّق على مستوى الإدارة المركزية في هذا الجانب، في العمل على إرساء وإشاعة ثقافة العمل التشاركي والتشاوري. خصوصا حول المسائل المهنية الاجتماعية المرتبطة بموظفي القطاع. في ظل الاحترام المتبادل، والالتزام بالنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها.