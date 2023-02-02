أوامر لمديري التربية للقضاء على مشكل التدفئة في المؤسسات التعليمية

ترأس وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، اليوم الخميس، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي. حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، خصّصت أشغالها حصريا للوقوف على وضعية التدفئة في المؤسسات التعليمية.

كما ذكّر وزير التربية، بمخرجات الندوة الوطنية التي انعقدت يومي 12 و13 جويلية 2022. والتي شدّد فيها على ضرورة مباشرة عمليات المعاينة، الترميم والصيانة لمختلف المرافق والتجهيزات. لاسيما التدفئة والكتامة، قبل حلول فصل الشتاء.

في حين، وجّه بلعابد، تعليمات صارمة لمديري التربية، للتكفل بالنقائص المسجلة بالتنسيق مع السّلطات المحلية، تحت إشراف ولاّة الجمهورية. من أجل اتخاذ إجراءات عملية للتدخل حسب طبيعة النقائص المسجلة. مع أخذ كل تدابير السلامة والأمن والاحتياط المعمول بها حماية لأبنائنا التلاميذ من أي خطر. وهذا في أجل أقصاه مساء يوم السبت القادم. وإعداد وضعية أولية مفصلة تتضمن الإجراءات المتخذة لما تم تشخيصه والتي ستكون محل مناقشة في الندوة المبرمجة في حدود الساعة السادسة مساءً.

كما كلّف الوزير، المفتش العام للتربية الوطنية بمتابعة العملية من خلال قيام المفتشين للقيام بزيارات تفتيشية عبر المؤسسات التعليمية في هذه الفترة.