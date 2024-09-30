أوامر هامة يُسديها سايحي حول الوضعية الصحية في ولايات الجنوب

ترأس وزير الصحة عبد الحق سايحي، لقاءً تنسيقياً حول الوضعية الصحية في ولايات الجنوب.

وخصص الاجتماع للوضعية بالولايات التي عرفت ظهور حالات الدفتريا والملاريا. كما تم التطرق إلى جملة الإجراءات والتدابير المتخذة.

وخلال الاجتماع، استمع وزير الصحة لتقارير تفصيلية حول الأوضاع الصحية في الولايات المعنية. وأسدى سايحي، تعليمات هامة بضرورة الإرسال الفوري لكميات إضافية من الأدوية واللقاحات وأمصال الدفتيريا.

كما أمر وزير الصحة بضمان التكفل العاجل والتام بالحالات المسجلة. وكذا إرسال الصيدلية المركزية كمية معتبرة من الأدوية المضادة للملاريا إلى المستشفيات.

وفي الاجتماع ذاته، أمر سايحي بتسخير كل الإمكانيات لتسهيل عمل الأطقم الطبية وشبه الطبية. وتدعيم هذه الفرق بالموارد البشرية اللازمة من المناطق المجاورة.

وأسدى وزير الصحة أوامر بتخصيص جناح للتكفل بالحالات البسيطة التي لا تستدعي المكوث بالمستشفيات. مع تحويل الحالات الخطيرة إلى مختلف المؤسسات الصحية بتمنراست.

ولم يكتفِ الوزير بذلك، حيث أمر بتلقيح جميع الفئات من المواطنين والقاطنين بما فيهم الأطفال. وكذا إخضاع الملقحين سابقاً لجرعة استدراكية، كإجراء احترازي ووقائي.

وفي الأخير، أمر وزير الصحة بإعداد تقارير يومية حول الوضعية الصحية من أجل معرفة التطورات الحاصلة.