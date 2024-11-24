أوامر وتوجيهات لأعضاء الحكومة الجدد لخدمة المواطن بالسرعة القصوى

جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون, توجيهاته لأعضاء الحكومة الجدد لخدمة المواطن بالسرعة القصوى.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، أين أسدي الرئيس تبون فيه توجيهاته لأعضاء الحكومة الجديدة، لاستكمال تنفيذ برنامجه الرئاسي.

كما أكد على أهمية اضطلاع الوزراء بالمهام الموكلة إليهم وتنفيذها على أحسن وجه، وبكل صرامة، خدمة لمواطنينا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، ففي بداية الاجتماع، رحب رئيس الجمهورية بأعضاء الحكومة الجديدة.

وعقب الترحيب أسدى الرئيس توجيهاته إلى أعضاء الحكومة الجدد والتي تصب في خدمة المواطن وبالسرعة القصوى، مشددا

على احترام قوانين الجمهورية وحدود السيادة الوطنية.