عيد الأضحى والصيف.. أوامر وزارية بضمان استمرارية التزويد بالمياه

أمر وزير الري، لوناس بوزقزة، بضمان استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب عبر مختلف ولايات الوطن خلال عيد الأضحى وموسم الاصطياف. مع تشديد الرقابة على أداء المرافق العمومية والتدخل السريع لمعالجة الاختلالات. حسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان للوزارة.



وجاء ذلك خلال جلسة عمل ترأسها الوزير، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة المدراء الولائيين للري، وإطارات الإدارة المركزية. إلى جانب مسؤولي كل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية للسدود والتحويلات. خصصت لتقييم التدابير المتخذة تحسبا لفترة تعرف ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المياه.

وأوضح البيان أن الاجتماع يندرج في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وكذا تجسيد توجيهات مجلس الوزراء الأخير الخاصة بتحسين أنماط التسيير المحلي لخدمة المياه.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على ضرورة ضمان المداومة على مستوى جميع المنشآت والمراكز، لاسيما خلال العطل وأيام عيد الأضحى. بما يكفل استمرارية الخدمة العمومية. والتدخل الفوري عند تسجيل أعطاب أو اضطرابات. مؤكدا أن “إجراءات صارمة” ستتخذ في حال تسجيل أي تقاعس أو إهمال.

كما دعا السيد بوزقزة إلى تسريع وتيرة إنجاز المشاريع والبرامج الحيوية، ورفع التحفظات التي تعيق دخولها حيز الخدمة. مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة بعث العمليات المتوقفة. وإعداد برامج استعجالية لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزير أيضا على ضرورة الاستغلال الأمثل للمنشآت والتجهيزات المسخرة من طرف الدولة، وضمان جاهزية آبار ومحطات الضخ. مع تعميم تقنيات التحكم عن بعد بهدف تحسين التسيير ورفع فعالية التدخلات الميدانية. إلى جانب ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.

وفيما يتعلق بخدمة التزويد بالمياه، أمر الوزير بالتكفل بانشغالات المواطنين وتفعيل قنوات التواصل، مع التدخل السريع عند تسجيل أي تذبذب في التموين. فضلا عن مكافحة التوصيلات غير القانونية، واسترجاع المياه الضائعة، وإصلاح التسربات. وإعادة تأهيل الشبكات، وضبط برامج توزيع المياه وضمان انتظامها.

كما أبرز أهمية مواصلة حملات التحسيس والتوعية لترسيخ ثقافة الاقتصاد في استهلاك المياه والمحافظة على هذه الثروة الحيوية. داعيا مختلف الفاعلين في القطاع إلى التحلي بروح المسؤولية والمبادرة من أجل تحسين الخدمة العمومية للمياه.

وأشار البيان إلى أن عددا من المدراء الولائيين للري قدموا خلال الاجتماع عروضا حول الإجراءات الاستباقية المتخذة تحضيرا لعيد الأضحى وموسم الاصطياف.

