أوامر رئاسية بإعداد إطار قانوني ينظم مجال انتاج وتوزيع زيوت التشحيم

وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول بالتنسيق مع وزراء الصناعة والطاقة والمالية والتجارة من أجل إعداد إطار قانوني ينظم مجال انتاج وتوزيع زيوت التشحيم.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أين أمر الرئيس تبون بتحديد معايير ومقاييس ونوعية زيوت التشحيم المسموح بها في السوق الوطنية.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر الرئيس بأن تتولى نفطال الانتاج وترفع نسبته وتتكفل بعملية تسويق واستيراد زيوت التشحيم التي لا يتم تصنيعها محليا مع الشروع في وضع التكنولوجيات اللازمة لانتاجها محليا.