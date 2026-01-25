أوامر رئاسية بتسريع أشغال السكة الحديدية المنجمية بين بلاد الحدبة ووادي الكبريت وميناء عنابة

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن استثمار الدولة في قطاع المناجم يهدف إلى تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني وتأمين موارد جديدة للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق، أمر الرئيس وزير الأشغال العمومية بتقديم تقرير متابعة شهري حول مدى تقدم مشروع السكة الحديدية المنجمية لخط بلاد الحدبة - واد الكبريت – ميناء عنابة.

وشدد على ضرورة إنهاء الأشغال نهاية 2026 ودخول المشروع حيز الاستغلال خلال الثلاثي الأول من 2027، بهدف رفع طاقة إنتاج الجزائر للأسمدة.

كما وجّه رئيس الجمهورية الحكومة إلى المتابعة اليومية للمشروع وتذليل كل الصعوبات أمامه، مع التأكيد على العمل بوتيرة قصوى ودون توقف.