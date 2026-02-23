أوامر رئاسية بتنصيب تعاونيات فلاحية تابعة لـ “أغروديف” قبل نهاية مارس

شدّد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الإثنين، على أهمية تكريس العمل الميداني في قطاع الفلاحة، مع التحرير الفوري له من النزعة البيروقراطية التي وصفها بالمتجذرة داخله، بما يعرقل ديناميكية الإنتاج ويؤثر على مردوديته.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد أمر رئيس الجمهورية بتنصيب تعاونيات فلاحية تابعة لمجمع أغروديف، تتكفل بكراء مختلف الآلات الفلاحية الخاصة بعمليات الحرث والحصاد وتقديم الخدمات الفلاحية، وذلك عبر الولايات وفقاً للمساحات المزروعة.

وأوضح الرئيس أن هذه التعاونيات ستوضع في خدمة الفلاحين عبر كامل التراب الوطني، بهدف رفع مردودية الإنتاج الفلاحي وتحسين ظروف العمل في الميدان.

كما كلّف رئيس الجمهورية الوزير الأول بالإشراف العاجل على إعداد قانون خاص يؤطر وينظم عمل هذه التعاونيات، بما يضمن فعاليتها ونجاعتها في خدمة القطاع.

ونبّه السيد الرئيس إلى ضرورة تنصيب هذه التعاونيات في آجال لا تتجاوز نهاية شهر مارس المقبل، بالنظر إلى انطلاق موسم الحصاد مبكراً في بعض مناطق الجزائر، لاسيما في الولايات الجنوبية.

وأكد رئيس الجمهورية كذلك على أهمية اقتناء العتاد الفلاحي من قبل مجمع “أغروديف” من بين التجهيزات المؤهلة والمتوفرة لدى المصنعين المحليين، دعماً للإنتاج الوطني وتعزيزاً للصناعة المحلية في هذا المجال.