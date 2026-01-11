أوامر رئاسية برفع المساحة الفلاحية المزروعة إلى 3 ملايين هكتار خلال موسم 2025–2026

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد، بأن يكون هدف قطاع الفلاحة المتصدّر للأولويات هو رفع المساحة الفلاحية المزروعة إلى 3 ملايين هكتار، في إطار حملة الحرث والبذر لموسم 2025-2026.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال الاجتماع نفسه، على الطابع الاستعجالي لاستيراد العتاد الفلاحي الموجّه للحصاد، لا سيما لمحاصيل الحبوب والذرة وعبّاد الشمس.

يأتي ذلك في إطار متابعة السلطات العليا للدولة لسير التحضيرات الخاصة بالموسم الفلاحي، بما يضمن تحقيق الأهداف المسطّرة وتعزيز قدرات الإنتاج الوطني.