أوان تجدد شراكتها مع كيليا نمور

أعلنت أوان بكل فخر عن تجديد شراكتها مع البطلة الأولمبية كيليا نمور، سفيرة ووجه مجموعة Ultra Fit.

وقد تميز هذا الحدث بالتوقيع الرسمي للعقد بين الطرفين، تأكيدا لاستمرارية تعاون قوي وناجح يجمع بين أوان وبطلتنا.

ويعكس هذا التجديد الرغبة المشتركة في مواصلة مسيرة قائمة على قيم مشتركة ورؤية ملهمة للمرأة العصرية.

وبصفتها الوجه الإعلاني لحملة Ultra Fit ، جسدت كيليا نمور صورة المجموعة من خلال حملة تواصلية. ووصلة إشهارية حققتا نجاحا كبيرا لدى الجمهور .

ومن خلال مسيرتها الاستثنائية، وعزيمتها، وإشعاعها على المستوى الدولي. تمثل كيليا نمور شبابا طموحا وملهما يسعى دائما نحو التميز.

وباعتبارها أول لاعبة جمباز إفريقية تتوج بذهبية أولمبية، فإنها تجسد صورة النجاح والإصرار التي تتماشى مع هوية أوان وتطلعاتها .

وتواصل أوان من خلال هذه الشراكة تعزيز حضورها ومرافقة النساء في حياتهن اليومية عبر منتجات ضممت لتوفير الراحة والرفاهية.

كما تؤكد العلامة التجارية من جديد حرصها على دعم نساء جزائريات ملهمات، قادرات على إيصال رسائل إيجابية وتحفيزية.

وتفتخر أوان بمواصلة هذا التعاون إلى جانب كيليا نمور، والاستمرار معا في بناء رسائل قوية، صادقة وهادفة.

