أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر

أشاد الرئيس النيجيري الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري لمعرض التجارة البينية الإفريقية أوليسيجون أوباسانجو، أمس الثلاثاء، بمستوى التحضيرات الجارية للمعرض الأفريقي للتجارة البينية. المزمع تنظيمه من 4 الى 10 سبتمبر القادم بالجزائر.

وقال أوباسانجو في تصريح صحفي عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون : “أتيحت لي الفرصة للمرة الأولى للقاء رئيس الجمهورية. حيث تطرقنا إلى المعرض الإفريقي للتجارة البينية المزمع تنظيمه من 4 إلى 10 سبتمبر القادم بالجزائر”.

وأضاف أن “التحضيرات جارية وكل مستلزمات الحدث جاهزة. خاصة بعد الشروحات التي قدمها الرئيس والتي منحتنا ارتياحا كبيرا”. مؤكدا أن المعرض سيكون لا محالة ناجحا.

وأوضح أوباسانجو أنه تناول مع رئيس الجمهورية العلاقات الثنائية بين الجزائر ونيجيريا. مؤكدا أن “البلدين يعملان دوما على دعم الوحدة الإفريقية وتعزيز الروابط بين شعوب القارة”.

كما أشار إلى أن المحادثات شملت سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وبين منطقتي شمال وغرب إفريقيا.

وفي ختام تصريحه، أعرب أوباسانجو عن شكره “العميق” لرئيس الجمهورية على هذا الاستقبال. ولرؤيته “المتبصرة”. مؤكدا “تطلع الجانبين إلى إنجاح المعرض الإفريقي للتجارة البينية”.