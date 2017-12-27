أوباما مستاء من طريقة حكم ترامب لشؤون أمريكا

تحدث الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما على مواقع التواصل الإجتماعي عن شعوره عند تركه للمنصب وذلك خلال مقابلة رئاسية تم بثها اليوم الأربعاء.

حيث وصف شعوره جانفي الماضي ، عندما أدى دونالد ترامب اليمين الدستورية،ب صفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة.

أين تحدث بنبرة من التشاؤم حيال الرئيس الحالي ترامب وطريقة تسييره للولايات المتحدة الأمريكية.

أوباما وفي المقابلة التلفزية مع الأمير البريطاني، هاري قال أنه يوم إستلام دونالد ترامب مقاليد السلطة، شعرت بالسكينة.

وأكد أوباما، أن هذا الشعوركان متضاربا إزاء كل الأعمال التي لم تنجز والمخاوف بشأن الطريقة التي تمضي بها البلاد قدما.

أوباما أعرب عن شكره لزوجته ميشال وابنتيه، خلال فتراته الرئاسية التي قضاها رئيسا لأقوى دولة في العالم.

و قال الرئيس الأمريكي السابق، أن الزعماء يجب عليهم الحذر حيال ما يقومون به وماينشروه بالانترنت تجنبا للآثار التي تنجم بعدها.

ويقصد أوباما تصريحات وتغريدات دونالد ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة “تويتر” في على الرغم من عدم ذكر اسمه حرفيا.