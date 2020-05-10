أوباما يصف ترامب بالفوضوي في تعامله مع فيروس كورونا

كشف مصدر مقرب من الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما وصفه لرئيس الحالي للولايات دونالد ترامب بالفوضوي في تعامله مع فيروس كورونا.

وأوضح ذات المصدر ان أوباما وخلال مكالمة هاتفية الجمعة مسربة مع 3000 عضو بجمعية تحمل اسمه حث أنصاره على تؤييد المترشح الديموقراطي للرئاسة جو بايدن في نوفمبر 2020 .

كما قال اوباما ان الإنتخابات المقبلة “مهمة للغاية لأن ما نواجهه ليس مجرد فرد أو حزب سياسي بعينه”.

وللإشارة فإن موقع ياهو نيوز أول من نشر المكالمة لتأكدها صحة محتوى المكالمة وكالة رويترز فيما بعد .