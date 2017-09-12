أثار فيديو نشره باراك أوباما موجة تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قرر الجلوس في صفوف مدرسة “ماكينلي تك”.

وصدم الطلاب الذين وجدوا رئيس بلادهم السابق، يلقي عليهم التحية ويسألهم: “كيف حالكم جميعا؟”، ليجلس لاحقا بينهم.

ويقول: “إنّ زيارته هي لتشجيعهم وإنهم الأمل في بلده. ثم صافح التلاميذ، وألقى التّحية على البقية من إحدى الشرفات”.

وعلّق الرئيس الأمريكي الأسبق على الفيديو قائلا: “الشّباب الذين قابلتهم اليوم هم سبب تفاؤلي حول المستقبل.

وأضاف، اجعلونا نفتخر بكم، أنتم الجيل التالي من القادة، ونحن نحتاجكم”.