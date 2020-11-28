أوباما يفضح ترامب بمسلسل كوميدي وثائقي

أعلنت شبكة “نتفليكس” بالتعاون مع شركة “هاير غراوند برودكشنز” المملوكة للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل، عن إنتاجها لمسلسل رسوم متحركة.

المسلسل يجمع بين الكوميديا والوثائقية باسم “الكلمة غ” (The G Word)، يحكي عن فشل دونالد ترامب وحكومته.

وتدور أحداث المسلسل حول الفوضى التي حدثت وقت انتقال الرئاسة من أوباما إلى خليفته ترامب، والمخاطر التي مرت بها البلاد خلال فترة حكم ترامب.

وفي التغريدة التي نشرها حساب نتفليكس المختص، كتب “استعدوا لمسلسل يسحب الستار عن الحكومة.

وعن اسم المسلسل “الكلمة غ” (The G Word)، تشير الـ”غ” إلى حرف “G” في بداية كلمة (Government)، والتي تعني “حكومة”.

ويطرح المسلسل تساؤلا عما إذا كانت الحكومة هي شيء بذيء لا يذكر، أم مؤسسة يمكن الوثوق بها.

وفي بيان صحفي لشبكة نتفليكس عن مسلسلها الجديد، ذكرت أن المسلسل سيكشف القوة العميقة للحكومة الأميركية وتعقيدها،