أوبرا الجزائر تكرم زروق مقداد أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية

كرم مساء أمس الخميس مدير أوبرا الجزائر نور الدين سعودي، أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية عازف الكمان زروق مقداد.

وقد تمكن الجمهور بدار الأوبرا بوعلام بسايح من خلق أجواء احتفالية خلال الأمسية التي نظمتها جمعية الموسيقى الاندلسية “مزغنة” .

وهذا تكريما للمايسترو زروق مقداد الذي يعد أحد أقدم الموسيقيين والمكونين في هذا النوع الموسيقي.

وفي ختام هذا الحفل قدم رئيس جمعية “مزغنة” عبد الرحمن بن عاشور، لمقداد زروق جائزة الجمعية وبعض الهدايا الشرفية.

وحسب بن عاشور فإن الجمعية التي تملك في رصيدها 4 أقراص مضغوطة تبحث عن إصدار نوبتين جديدتين “مايا” و “رمل المايا“.

ويذكر ان هذا الحفل التكريمي قد نظم بالتعاون مع اوبرا الجزائر.