أوبرا الجزائر تنظم “بريق المجرة” وأطفال روضة “الفايت كيدز” حاضرون

أعلنت أوبرا الجزائر بوعلام بسايح، عن تنظيم أيام بريق المجرة من 25 إلى غاية 31 جويلية الجاري. وهذا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الرابعة مساء.

كما اضاف منشور الديوان الوطني للثقافة والإعلام، أن خلال هذه الأيام، سيتم تنظيم حصص نموذج النظام الشمسي “القبة السماوية”. وهذا من أجل اكتشاف المجرة والنجوم والكواكب بتقنية 360 مئوية.

وأشار الديوان إلى أن الدعوة موجهة لكافة الفئات العمرة من أطفال وشباب وكبار. وعن سعر التذكرة، فبلغت 1500 للوالد والطفل. أما الطلبة وكبار السن سيستفيدون من تخفيض بـ50 بالمائة. كما يتم الدخول، إلى القاعة بتقديم بطاقة الطالب أو بطاقة التعريف.

ومن جهتها، أبت روضة الأطفال “الفايت كيدز”، إلّا أن تدخل الفرحة إلى قلوب أطفالها. حيث قامت بأخذهم إلى أوبرا الجزائر ليكتشفوا هناك عالم المجرات.

وكان للأطفال فرصة، لاكتشاف أيضا، أهم الآلات الموسيقية التي وضعتها الأوبرا في متحفها. كما اكتشفوا عبر تقنية 360، القبة السماوية.