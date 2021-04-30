أوبرا وينفري تروي تفاصيل مثيرة عن طفولتها: “جدتي كانت تجلدني”

فن وثقافة
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أوبرا وينفري تروي تفاصيل مثيرة عن طفولتها: “جدتي كانت تجلدني”
بقلم زهيدة.ث

كشفت الإعلامية أوبرا وينفري خلال مقابلة تلفزيونية تفاصيل جديدة حول تعرضها للعنف الأسري خلال طفولتها.

واستذكرت وينفري حادثة عنف وقعت مع جدتها قائلة: “بينما كنت أحضر دلوا من الماء، كنت ألاعب الماء بأصابعي ورأتني جدتي من النافذة”.
وتابعت تقول:” عندما وصلت إلى المنزل سألتني إن كنت ألعب في الماء، فنفيت، فأجابتني أنّ هذه كانت المياه التي سنشرب منها”.
وأضافت: “مسكت عندها عصا وجلدتني بشكل مؤذ جدا”، منفعلة أثناء الحديث عن إصاباتها في أعقاب الضرب.
وقالت:” في وقت لاحق، عندما كنت أرتدي ملابسي للذهاب إلى الكنيسة، انفتحت إحدى الجروح في ظهري وأصبح فستاني ملطخا كثيراً بالدماء، لذا، أنا اليوم لم أعد أشعر بألم عميق حيال ذلك، أشعر فقط بألم تلك الفتاة الصغيرة”.


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