أوبك: الأعضاء يحتاجون لخفض الإنتاج بمليوني برميل يوميا لتعويض الفائض

أظهر تقرير داخلي لأوبك+ اليوم الخميس، أن بعض أعضاء مجموعة الدول المنتجة للنفط يحتاجون لخفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 2.31 مليون برميل يوميا لتعويض فائض في الإمدادات في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة رويترز أن الفائض المسجل في الفترة بين ماي وجويلية يجب أن يتم تعويضه في أوت وسبتمبر .

في حين لم يذكر في التقرير الكيفية التي سيتم بها توزيع التخفيضات الإضافية على مدى أوت وسبتمبر .

لكن إذا جرى تبني الرقم البالغ 2.31 مليون برميل يوميا وتوزيعه بالتساوي على مدى شهرين، فإن ذلك سيصل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+ إلى نحو 8.85 مليون برميل يوميا.