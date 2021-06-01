أوبك+.. الإبقاء على تعديل الانتاج لشهر جويلية أي بإضافة 441 برميل في اليوم

قررت الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأعضاء في المنظمة، الإبقاء على تعديل الانتاج لشهر جويلية أي بإضافة 441 ألف برميل في اليوم.

ويأتي هذا خلال الإجتماع الوزاري 17 للدول الأعضاء في الأوبك و غير الأوبك، أين تقرر بالإجماع على التقيد بقرارات الاجتماع الوزاري الخامس عشر لدول الاوبك والغير اوبك المنعقد يوم 1 افريل 2021.

وبالنسبة للجزائر، فإن هذا التعديل سيسمح بزيادة طفيفة في الانتاج تقدر ب 14 ألف برميل في اليوم.

وكان وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، قد شارك في اشغال هذا الاجتماع الذي جرى بتقنية التحاضر عن بعد، حيث رحب في تصريح له، بالأداء الإيجابي في مستويات المطابقة الاجمالية لتعديلات الانتاج وكذا الاستجابة البناءة من قبل اعضاء دول اوبك والدول خارج أوبك. كما اشاد الوزير بمدى التزام جميع الدول بخفض الإنتاج لشهر افريل مما ادى الى تحقيق التزام ب 114 %.

وأضاف عرقاب على انه تم الاتفاق في إطار اتفاقية التعاون لخفض الانتاج على مواصلة عقد الاجتماعات الدورية لمنظمة اوبك وخارجها لمتابعة تطورات السوق النفطية واخذ القرارات المناسبة من اجل توازن و استقرار السوق النفطية.