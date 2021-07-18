أوبك+: الإتفاق على زيادة الإنتاج بـ400 ألف برميل يوميا

أعلن تحالف أوبك+ بإجتماعه اليوم الأحد إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر، اعتباراً من شهر أوت المقبل وإلى غاية سبتمبر.

وتقرر زيادة خطوط الأساس لإنتاج السعودية، روسيا، الإمارات، العراق والكويت إبتداء من ماي 2022.

وطلبت الجزائر، خلال الإجتماع، بمراجعة وزيادة حصتها من الإنتاج مع تقديم مقترح في الأشهر القادمة.

كما تقرر تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أفريل المقبل.

هذا وتقرر رفع خط الأساس لإنتاج أوبك+ من 43.8 إلى 45.5 مليون برميل يوميا اعتباراً من ماي 2022.

وحسب بيان تحالف أوبك+، بلغ الالتزام باتفاقية الإنتاج بين الدول الأعضاء ما نسبته 113 بالمائة خلال شهر جوان الماضي.

وانطلق اجتماع أوبك+ اليوم، بعد فشل المفاوضات السابقة التي جرت بداية جويلية.