أوبك+..الجزائر و6 دول أخرى يتفقون على زيادة انتاج النفط

اتفقت كل من الجزائر، السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان وعمان ضمن تحالف “أوبك +” بتعديل إنتاجها للنفط.

وقررت الدول السبع، زيادة الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يوميا خلال جوان المقبل. مؤكدة التزامها باستقرار السوق وزيادة إنتاج النفط.

وأشارت الدول السبع الأعضاء في أوبك+ إلى أن زيادة الإنتاج ستوفر فرصة للدول المشاركة لتسريع تعويضاتها.

