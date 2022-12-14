أوبك: الطلب على النفط سيرتفع إلى 2.25 مليون برميل يوميا سنة 2023

أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال سنتي 2022 و2023 بعد خفضها عدة مرات. مشيرة إلى أنه بالرغم من أن التباطؤ الإقتصادي واضح تماما. إلا أن هناك جانبا صعوديا محتملا لأسباب من بينها تخفيف سياسة صفر كوفيد، التي تبنتها الصين لمكافحة فيروس كورونا.

أوضحت أوبك في تقرير حديث، أنّ الطلب على النفط عام 2023 سيرتفع إلى 2.25 مليون برميل يوميا. أي بنحو 2.3 بالمائة بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022. مشيرة إلى أنه على الرغم من إرتفاع حالة عدم اليقين الإقتصادي حول العالم. وأنّ آفاق النمو في اقتصادات رئيسية لا تزال تميل للتراجع. إلاّ أنّ هناك عوامل أخرى تدعم الإتجاه الصعودي منها تخفيف سياسة صفر كوفيد التي تتبناها الصين.

كما توقعت المنظمة انخفاض الطلب في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل. إذ أنّ الطلب الصيني على النفط انكمش في هذا العام بضغط من تدابير إحتواء فيروس كورونا.

ورفعت أوبك توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام الجاري إلى 2.8 بالمئة. وتركت توقعاتها لعام 2023 دون تغيير عند 2.5 بالمئة. ورأت أنّ تخفيف سياسات كوفيد في الصين وضعف أسعار السلع الأولية تعتبر من العوامل التي تدعم النمو خلال الفترة المقبلة.

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