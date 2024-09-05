أوبك+: تأجيل الزيادة التدريجية في إنتاج النفط لمدة شهرين

شارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في اجتماع عبر الهاتف حضره وزراء نفط الدول الثماني. الأعضاء في منظمة أوبك+ (الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت وكازاخستان وعمان وروسيا) التي تطبق خفضاً طوعياً للإنتاج.

وحسب بيان وزارة الطاقة، ناقش الوزراء، خلال الاجتماع، التطورات الأخيرة في سوق النفط الدولية. وكذا الامتثال لالتزامات دول “أوبك بلس” بخفض الإنتاج.

كما لاحظ المشاركون في الاجتماع أن الفوائض التي أنتجتها بعض الدول في الأشهر السابقة سيتم تعويضها تدريجياً اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري. يضيف المصدر نفسه.

وبالتالي، قرر الوزراء تأجيل الزيادة التدريجية في إنتاج الدول الثماني المعنية لمدة شهرين، حتى 1 ديسمبر 2024. استناداً إلى بيان الوزارة.

وأكد بيان وزارة الطاقة أن هذا القرار يعكس التزام دول “أوبك+” الثماني بالحفاظ على استقرار سوق النفط العالمية. ودعم ظروف السوق المتوازنة والمستدامة.