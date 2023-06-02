أوبك تؤكد أهمية زيادة طاقات تكرير النفط

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” هيثم الغيص، على أهمية زيادة قدرة تكرير النفط في العالم لدعم الطلب المتزايد على المنتجات النفطية.

وحسب بيان صادر عن أوبك، حول الاجتماع الفني للدول الأعضاء في ميثاق التعاون الدائم “أوبك+”: “أكد الأمين العام لمنظمة “أوبك” أهمية تعزيز طاقات التكرير حول العالم. لمواجهة الطلب المتزايد على المنتجات البترولية”.

وأشار الغيص بشكل خاص إلى “الجهود الاستثنائية” لتوسيع الطاقة التكريرية لدول مثل الكويت ونيجيريا والمملكة العربية السعودية.

كما شدد على أهمية المناقشات الفنية بين الدول المشاركة في ميثاق التعاون الدائم “أوبك+”.

وتترقب الأسواق اجتماع “أوبك+”، المزمع عقده في الرابع من جوان 2023، لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج الدول الأعضاء في المجموعة.