أوبك+ تؤكد على ضرورة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج

شدّدت لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق أوبك+ على ضرورة التزام الأعضاء باتفاق خفض الإنتاج.

وعقد اللجنة اجتماعا اليوم الخميس بأبوظبي، لبحث مستجدات السوق النفطية ومدى الالتزام بتطبيق الاتفاق.

من جهته قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن روسيا ملتزمة بشكل كامل بالتزاماتها وتعتزم الوفاء بتعهداتها في إطار أوبك+.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية لاتفاق “أوبك+ سيعقد في مطلع ديسمبر القادم.

وأضاف نوفاك بأن لجنة المراقبة الوزارية لم تدرس إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لأن الأمر سابق لأوانه والسوق قد يتغير.

ويذكر أن التزام دول أوبك باتفاق خفض الإنتاج بلغ 31% اوت الماضي، بينما بلغت نسبة التزام المنتجين المستقلين 147%.

ويقضي اتفاق أوبك الذي بدأ تطبيقه شهر جانفي، بخفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل إلى غاية شهر مارس 2020.