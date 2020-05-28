أوبك تتفاوض مع روسيا بشأن تخفيضات الإنتاج قبل اجتماع شهر جوان

قالت مصادر بمنظمة “أوبك” وقطاع النفط الروسي، بأن السعودية وبعض منتجي النفط يدرسون تمديد تخفيضات قياسية مرتفعة للإنتاج حتى نهاية 2020.

ونقلت وكالة “رويترز”، أن هذا القرار لم ينل بعد تأييد روسيا.

واتفقت منظمة “الأوبك” ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة “أوبك+” الشهر الماضي على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في ماي وجوان.

وقالت عدة مصادر بـ”أوبك” إنه هناك مباحثات بقيادة السعودية أكبر منتج في “أوبك”، بشأن الإبقاء على تلك التخفيضات.