أوبك تتوقّع تواصل نمو الاستهلاك العالمي للنفط

توقّعت منظمة الدول المصدّرة للنفط “أوبك” نمو الاستهلاك العالمي للنفط في 2024 و2025. مع خفض توقعاتها بخصوص نسبة النمو مقارنة بالتوقعات السابقة.

وحسبما جاء في التقرير الشهري للمنظمة، الذي صُدر أمس الثلاثاء، أنها تتوقّع وصول معدّل الاستهلاك العالمي إلى 104.2 مليون برميل يوميا في 2024. مقابل 104.3 مليون برميل يوميا في التوقعات الصادرة في التقرير الشهري السابق. لافتة إلى انخفاض توقعاتها بخصوص نمو الطلب العالمي في 2024 من 2.11 مليون برميل يوميا إلى 2.03 مليون برميل يوميا.

أما بالنسبة لسنة 2025، تتوقّع المنظمة أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 105.9 مليون برميل يوميا. مقابل 106.1 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة، مخفضة توقعاتها بخصوص نمو الطلب العالمي على النفط في 2025. من 1.78 مليون برميل يوميا إلى 1.74 مليون برميل يوميا.

أما بالنسبة للثلاثي الأخير من السنة الجارية، فتتوقّع المنظمة أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 105.6 مليون برميل يوميا. مدفوعا بالطلب القوي على النقل الجوي والتنقل على الطرق البرية، بما في ذلك النقل البري. فضلاً عن الأنشطة القوية للصناعة، البناء والفلاحة في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.