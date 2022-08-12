“أوبك” تخفض توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي سنة 2022

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أمس الخميس توقعاتها للنمو الإقتصادي العالمي والطلب على النفط هذا العام. متوقعة في تقريرها الشهري أن ينمو الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1 بالمائة في 2022. مقارنة بتوقعاتها البالغة 3.5 بالمائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشارت أوبك في معرض تفسيرها لهذا التراجع إلى، نمو أضعف في الربع الثاني في الإقتصاديات الكبرى واتجاه ضعيف ملحوظ في بعض الاقتصاديات الرئيسية”. وكانت أوبك قد خفضت بالفعل في تقريرها لشهر ماي توقعاتها للنمو الإقتصادي العالمي هذا العام من 3.9 بالمائة إلى 3.5 بالمائة. وحافظت على هذه التوقعات حتى شهر جويلية.

كما تشمل المخاطر التي تواجه الإقتصاد العالمي التوترات الجيو-سياسية المستمرة وقضايا سلسلة التوريد. واستمرار جائحة كوفيد-19، وارتفاع التضخم. بالإضافة كذلك إلى ارتفاع مستويات الديون السيادية في العديد من المناطق. والتشديد النقدي المتوقع من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان ومنطقة اليورو.

كما توقعت المنظمة أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط نحو 100 مليون برميل يوميا انخفاضا من تقديراتها في الأشهر السابقة البالغة 100.3 مليون برميل يوميا. وذلك على خلفية توقعات بـ”عودة ظهور قيود كوفيد-19 والشكوك الجيو-سياسية المستمرة” في النصف الثاني من هذا العام.

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