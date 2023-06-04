أوبك+ تعمل على اتفاق جديد يتضمن تخفيضات

تناقش أوبك+ اتفاق “حزمة كاملة” قد يتضمن تخفيضات جديدة للإنتاج وتعديل خطوط أساس إنتاج دولها لما يصل إلى 2024.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين قولهما إن الإمارات ستحصل على خط أساس جديد أعلى إذا تم التوصل إلى اتفاق.

وخطوط الأساس هي مستويات إنتاج النفط التي يتم على أساسها حساب التخفيضات.

يذكر أن في جوان 2021، جرى تحديد خط أساس إنتاج الإمارات عند 3.5 مليون برميل يوميا بزيادة 332 ألف برميل.

كما تمت زيادة خط الأساس لإنتاج الكويت إلى 2.95 مليون برميل يوميا. والعراق إلى 4.8 مليون برميل يوميا بزيادة 150 ألف برميل يوميا لكلا البلدين، اعتباراً من مايو 2022.

ونقلت “رويترز” عن وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في فيينا، قوله إنه واثق في توصل أوبك+ إلى اتفاق.

وتجتمع الدول الرئيسية المنتجة للنفط بقيادة السعودية وروسيا، الأحد، على أعتاب اتخاذ قرار حول ما إذا كانت ستجري مزيدا من التخفيض على كمية النفط الخام التي توردها للاقتصاد العالمي أم لا.

ولم تفعل التخفيضات السابقة التي أقرها تحالف “أوبك بلس” سوى منع الأسعار من الانخفاض. ويتم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 75 دولارا فقط للبرميل.