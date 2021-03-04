أوبك+ تقرر تمديد تخفيض الإنتاج بـ 7.2 مليون برميل يوميا إلى غاية نهاية أفريل

قررت الدول الأعضاء في الأوبك وغير الأعضاء في المنظمة الحفاظ على نفس مستوى خفض الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2021 وهو 7.2 مليون برميل يوميا.

وذلك مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين بشأن تطور السوق التي ماتزال متاثرة بوباء كوفيد 19.

ويأتي هذا خلال الاجتماع الوزاري 14 للدول الأعضاء في الأوبك و غير الأوبك.

وقد أدت جهود الدول الموقعة على إعلان التعاون منذ دخول خفض الإنتاج حيز التنفيذ في ماي 2020، إلى سحب 2.3 مليار برميل من السوق، مما جعل سمح بإعادة التوازن الى السوق وارتفاع أسعار النفط بحوالي 15٪ مقارنة بشهر جانفي الماضي حيث بلغت الأسعار حاليا نفس المستويات المسجلة في نهاية عام 2019.

وأعربت الدول الأعضاء في أوبك و غير الأوبك بما في ذلك المكسيك عن ارتياحها لمستوى الامتثال لخفض الإنتاج و الذي بلغ 105٪ في جانفي 2021. وبالنسبة للجزائر ، فسيتم الإبقاء على مستوى الإنتاج عند 876000 برميل يوميا.