أوبك+.. تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية بـ 2.2 مليون برميل يوميا

عقدت المملكة العربية السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان إجتماعا حضوريا، في الرياض. على هامش الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.

وعلى هامش الإجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها. عقدت الدول الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”، التي كانت قد أعلنت عن تخفيضات تطوعية إضافية في إنتاجها من البترول الخام، في شهر أفريل ونوفمبر من عام 2023م. إجتماعا حضوريا في العاصمة السعودية الرياض، وهذه الدول هي المملكة العربية السعودية. وروسيا الاتحادية، وجمهورية العراق، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية كازاخستان. وجمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية، وسلطنة عمان.

ويأتي هذا الإجتماع تعزيزا للجهود الاحترازية، التي تبذلها مجموعة “أوبك بلس”، والرامية إلى دعم إستقرار أسواق البترول وتوازنها، وقد قررت الدول المجتمعة تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية، البالغة 1.65 مليون برميل يوميا. والتي أعلن عنها في شهر أبريل من عام 2023م، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2025م. وذلك إلى جانب القرارات الأخيرة الصادرة عن الاجتماع الوزاري السابع والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والدول المشاركة من خارجها.

وعلاوة على ذلك، اتفقت الدول المجتمعة على تمديد التخفيضات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا. والتي أعلن عنها في شهر نوفمبر من عام 2023م، حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2024م.

وسيتم، بعد ذلك، إعادة كميات هذا التخفيض، البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، تدريجيا، على أساس شهري، حتى نهاية سبتمبر من عام 2025م. بهدف دعم استقرار السوق، علما بأنه يمكن إيقاف هذه الزيادة الشهرية، أو عكسها.

وفي إطار تعزيز الشفافية والتعاون بين الدول الأعضاء، رحب الاجتماع بتعهد كل من جمهورية العراق، وروسيا الاتحادية، وجمهورية كازاخستان، بتحقيق الالتزام الكامل. وإعادة تقديم خطتهم المحدّثة للتعويض، والخاصة بالتعويض عن زيادة في الإنتاج عن مستوى الإنتاج المطلوب منذ شهر جانفي من عام 2024م. إلى الأمانة العامة لأوبك، وذلك قبل نهاية شهر جوان من عام 2024م. مستويات الإنتاج مع إعادة كميات الخفض التطوعي لشهر نوفمبر 2023م فقط. والذي سيتم تطبيقه اعتبارا من شهر أكتوبر 2024م حتى شهر سبتمبر 2025م