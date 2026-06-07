“أوبك+” تُقرر رفع حصص إنتاجها النفطي بـ188 ألف برميل يوميا في جويلية المقبل

قرّرت سبع دول أعضاء في مجموعة “أوبك +” بينها السعودية، تعديل مستويات إنتاجها النفطي برفعها بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من جويلية 2026.

وجاء القرار خلال اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي لمراجعة أوضاع السوق وآفاقها المستقبلية. حيث أكدت الدول استمرار نهجها المرن والحذر في إدارة مستويات الإنتاج.

وشدّدت الدول السبع الأعضاء على التزامها بتعويض كامل لكميات الإنتاج الزائدة منذ جانفي 2024. مع تمديد فترة التعويض حتى نهاية ديسمبر 2026. كما اتفقت على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومستوى الالتزام، وتنفيذ خطط التعويض. على أن يعقد الاجتماع القادم في 5 جويلية 2026.

وتعد هذه الزيادة الرابعة في أهداف إنتاج النفط خلال أربعة أشهر متتالية، وسط استمرار التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة التجارة في مضيق هرمز.

للإشارة، فإن الإجتماع ضمّ 7 دول أعضاء في مجموعة “أوبك +” هي المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الكويت، كازاخستان، الجزائر وسلطنة عُمان.

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