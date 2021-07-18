أوبك+: عرقاب يشارك اليوم في أشغال الإجتماع الوزاري الـ 19

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد في أشغال الإجتماع الوزاري التاسع عشر لدول أوبك والدول خارج أوبك “اوبك+”. الذي سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، فإن الإجتماع سيخصص لدراسة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاق تطورها على المدى القصير. وسيضم هذا الإجتماع، 23 دولة موقعة على إعلان التعاون. منها 13 دولة في أوبك و10 دول غير أعضاء في المنظمة.