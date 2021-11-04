أوبك+: عرقاب يشارك اليوم في الإجتماع الوزاري الـ 22

سيشارك وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، في أشغال الإجتماع الوزاري الـ 22 لدول أوبك والدول خارج أوبك (أوبك+).

وحسب بيان للوزارة، فإن الإجتماع سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. وسيخصص هذا الإجتماع الذي يضم 23 دولة “13 دولة في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة” الموقعة على إعلان التعاون. للتطورات الأخيرة التي لوحظت على المشهد النفطي الدولي.

وكذا الإجراءات التي يجب إتخاذها لدعم التوازن واستقرار سوق النفط. _ حسب المصدر_.

كما سيشارك عرقاب، خلال نفس اليوم في أعمال الإجتماع الـ 34 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة “جي أم أم سي”. والتي سيتعين عليها تقييم، على أساس تقرير اللجنة الفنية المشتركة، ظروف سوق النفط الحالي على المدى القصير.

وكذا مستوى الإمتثال لالتزامات تعديل الإنتاج للدول الموقعة على إعلان التعاون، لشهر أوت 2021.

للإشارة فإن اللجنة الوزارية المشتركة بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك تتكون من: الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، الكويت، نيجيريا، فنزويلا ودولتان غير أعضاء في منظمة أوبك وهي روسيا وكازاخستان.

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