أوبك+: عرقاب يشارك غدا في الاجتماع الـ52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة

يشارك وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، غدا الخميس، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، في أشغال الاجتماع ال 52 للجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي)، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى تقييم مدى امتثال دول أوبك+ بحصصها الانتاجية، حسبما جاء اليوم الأربعاء في بيان للوزارة.

وسيتبادل الوزراء خلال هذا الاجتماع, وجهات النظر حول الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وافاق تطورها على المدى القصير, وتقييم الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك + لشهر ديسمبر 2023, وفقا لنفس المصدر.

يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع بشكل دوري كل شهرين لتقييم مدى تنفيذ القرارات التي تتخذها منظمة أوبك+, للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية.

وتضم اللجنة ممثلي سبع دول أعضاء في منظمة أوبك وهي الجزائر, والسعودية والإمارات والعراق والكويت ونيجيريا وفنزويلا.

كما تضم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ممثلي دولتين خارج المنظمة وهما وروسيا وكازاخستان.