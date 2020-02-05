أوبك: عقد إجتماع طارئ لوزراء المنظمة مرهون بتحليل تأثير كورونا على سوق النفط

كشف وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن إتخاذ قرار عقد إجتماع طارئ لوزراء منظمة “أوبك+” سيتم بعد تحليل تأثير كورونا على السوق النفطية.

وقال نوفاك، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن “الوقف في سوق النفط مليء بعدم اليقين”، مضيفا “أن العمل يجري اليوم في فيينا، لقد أرسلنا خبراءنا إلى هناك”.

وأشار “لجنة خبراء المراقبة الفنية تمارس عملها وتدرس تقرير أوبك حول الوضع الراهن والتوقعات”.

كما أكد “العمل سيستمر لمدة يومين، وستتاح الفرصة للجميع لمزيد من المناقشة للوضع خلال إمكانية عقد اجتماع لوزراء الطاقة”.