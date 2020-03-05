أوبك وحلفاؤها يجتمعون بفيينا لدراسة إنخفاض أسعار النفط

تعقد اليوم الخميس منظمة الأوبك وحلفائها بفيينا إجتماعات مصيرية لدراسة الإجراءات الواجب إتخاذها من أجل مواجهة إنخفاض أسعار النفط.

وسيترأس وزير الطاقة محمد عرقاب الندوة الوزارية الـ178 لمنظمة البلدان المصدرة للنفط .

ويأتي هذا الإجتماع لدراسة أسعار النفط التي إنخفضت بشكل كبير جراء تفشي فيروس كورونا.

وتأتي المحادثات حول تقليص جديد للإنتاج بعد شهرين من دخول إتفاق زيادة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا .

ودعت الجزائر التي تترأس ندوة الأوبك إلى ضرورة مباشرة عمل توافقي وسريع من أجل مواجهة تراجع سوق النفط المقلق .

وسيعقد الإجتماع على مدار يومين الخميس ويوم الجمعة .