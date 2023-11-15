أوبل تُعلن عن باقة موديلاتها المسوقة في الجزائر

أعلنت علامة أوبل، اليوم الأربعاء، عن باقة موديلاتها التي ستسوق في الجزائر بعد حصولها على الإعتماد.

وكشف ممثل العلامة، في ندوة صحفية بفندق الشيراطون، عن 3 موديلات ستسوق في السوق الجزائري، ويتعلق الأمر بأوبل موكا، وأوبل غراند لاند، وأوبل استرا.

وتتميز أوبل أسترا بمحرك بنزين بسعة 1.2 لتر، وقوة 130 حصان، و علبة أوتوماتيكية من 8 سرعات.

وأكد ذات المسؤول، أن أوبل مؤسسة تتخذ من نوعية السيارات وتصميمها أولوية لها. مشيرا إلى أن زبناء أوبل ينتظرون دائما النوعية الممتازة والتصميم المميز.

وحضر الندوة الصحفية الخاصة بالإعلان عن العلامة أوبل، كل من وزير الصناعة الإنتاج الصيدلاني علي عون، وسكرتير سفارة ألمانيا، والرئيس التنفيذي لعلامة أوبرل فوكسهال، فلوريان هوتل. ومدير مجموعة ستيلانتيس في منطقة المغرب العربي، حكيم بوطهرة.

وكان وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، قد إلتقى مع مستوردي العلامة، وحثهم على العمل على الأسعار، لتكون معقولة وفي متناول المواطنين.

وشدد الوزير على إدخال سيارات “أوبل كورسا” للسوق الجزائرية، معتبرا بأن أسعارها ستكون مناسبة وفي متناول المواطن الجزائري.