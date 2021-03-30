أوبوكو: ” تألقي مع سوسطارة سيمنحني فرصة المشاركة في الكان”

أكد المهاجم الغاني لفريق أشانتي كوتوكو، كوامي أوبوكو أنه سيسعى للتألق مع فريقه الجديد إتحاد العاصمة الذي وقع له على عقد يمتد لأربع سنوات ونصف.

وأجرى مهاجم البلاك ستار حوارا مع إذاعة أوبواسي الغانية قائلا:

“وقعت على عقد يربطني بفريق إتحاد العاصمة لمدة 4 سنوات ونصف، وسأسعى للتألق في الجزائر خلال هذه الفترة “.

وأكد هداف فريق أشانتي كوتوكو الغاني، أن تألقه مع فريق إتحاد العاصمة سيمنحه فرصة المشاركة في نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة مع منتخب غانا مضيفا:

” تألقي مع فريق إتحاد العاصمة سيسمح لي بالتواجد مع المنتخب الوطني الغاني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون”.