أوبيب+: عطار يشارك اليوم في أشغال الإجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة

شارك وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد في أشغال الإجتماع الـ 23 للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبيب وخارج أوبيب.

وسيخصص الإجتماع لدراسة وضعية سوق النفط الدولي وآفاق تطوره على المديين القصير والمتوسط.

وأفاد بيان للوزارة، أن وزير الطاقة رئيس ندوة أوبيب سيشارك في الإجتماع عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد.

وأضافت الوزارة، أن أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لأوبيب سيعكفون خلال هذا الاجتماع على تقييم مستوى احترام الالتزامات الخاصة بخفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر سبتمبر 2020.

وذلك وفقا لما تم إعتماده خلال الإجتماع الوزاري العاشر لأوبيب وغير الأعضاء في منظمة أوبيب المنعقد في 12 أفريل 2020.

للتذكير فأن أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة لللمتابعة لأوبيب كانوا قد درسوا في اجتماعها الـ22 الذي عقد عبر تقنية التناظر المرئي عن بعد في سبتمبر الماضي، مستوى احترام التزامات خفض إنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون لشهر أوت 2020.

وكانت اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة لأوبيب قد سجلت بارتياح أن نسبة الامتثال الإجمالي قد وصل إلى 102 بالمائة في أوت الأخير.

وأشار البيان، إلى أن الوزير أشاد بجهود الدول التي باشرت في أوت الماضي تخفيضات في الإنتاج اكبر من المستوى المطلوب.

وأصر على ضرورة أن تواصل دول إعلان التعاون إحترام إلتزاماتها بشكل كامل من أجل إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط.