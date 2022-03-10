أوبيجي عنابة يتكفل بإعادة ترميم الشقة المتضررة جراء إنفجارالغاز

تكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة بإعادة ترميم الشقة المتضررة جراء الانفجار الذي وقع مساء الاربعاء وادى الى سقوط اجزاء من جدار شقة بحي سيبوس بلدية عنابة.

أين اعطى مدير الديوان تعليمات لعمال الصيانة لمعاينة الخسائر الناتجة عن حادث تسرب للغاز المدينة متبوع بانفجار بشقة في الطابق الثالث بحي سيبوس.

أين قام اعوان الصيانة بمعاينة ميدانية لمكان الإنفجار و مباشرة أشغال الترميم وسط ارتياح كبير من سكان الحي و اصحاب الشقة.

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الشلف: توقيف 12 شخصا ينشطون في شبكة دولية لتهريب السيارات

تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالشلف، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في التهريب الدولي للمركبات وتزوير وثائقها القاعدية.

كما جاءت هذه العملية النوعية حسب بيان خلية الإعلام والإتصال على مستوى المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف. إثر معلومات وردت إلى ذات المصلحة.

وبعد التحقيق والتحري في القضية، تم تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم. كما تتكون الشبكة من 12 شخصا تتراوح أعمارهم مابين 29 و 61 سنة. مقسمين على 03 مجموعات وينشطون عبر ثلاث ولايات عبر التراب الوطني.

وأسفرت العملية على حجز وثائق إدارية مزورة ورخص سياقة و هواتف نقالة وملفات قاعدية للمركبات.

كما تم حجز مبلغ مالي معتبر، قدر بأزيد من 350 ألف دينار جزائري، مع إسترجاع مركبتين من نوع هيونداي أكسنت. تم إدخالهما بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب. إلى جانب 22 رقم هيكل لمركبات أخرى تم إدخالهما إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية.

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