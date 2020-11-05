أوجانة: أكثر من 138 ألف طالب جديد تحصلوا على الرغبة الأولى

قال أوجانة عاشور مدير الديوان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من المنتظر التحاق مليون و461 ألف طالب جامعي جديد.

وأضاف الوزير خلال ندوة صحفية، أنه هذه السنة تم تسجيل 184 ألف ناجح في شهادة البكالوريا بتقدير مقبول.

وقال أن هناك 50 جامعة، و 35 مدرسة عليا، و11 مدرسة عليا للأساتذة، و14 مؤسسة للتكوين العالي والبحث العلمي.

وأشار ذات المتحدث، إلى أن عدد الطلبة الذين تحصلوا على رغباتهم الأولى في عملية التوجيه بلغ 138 ألف و461 طالب.

أما الذين تحصلوا على الرغبة الثانية فبلغ عددهم 37 ألف طالب، و27 ألف طالب تحصلو الرغبة الثانية.

بالإضافة إلى 17 ألف تحصلوا على الرغبة الرابعة، و15 ألف تحصلوا على الرغبة الخامسة