أودري أزولاي تعين على رأس “اليونيسكو”

عينت، اليوم الجمعة، وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي رسميا مديرة عامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونيسكو”.

مع إقرار المؤتمر العام نتائج التصويت الذي جرى في 13 أكتوبر في المجلس التنفيذي للمنظمة.

وحصلت أزولاي على 131 صوتا من أصل 184 مقترعا، بينما تبلغ الأغلبية المطلوبة 76 صوتا، وهي ثاني إمرأة تشغل هذا المنصب.

وستتولى أزولاي مهامها رسميا على راس اليونيسكو في 13 نوفمبر في احتفال رسمي بمقر المنظمة بباريس.

وبعد إعلان النتائج أكدت أزولاي، أن مهمة اليونيسكو تتسم بالحداثة الواضحة وعلينا أن نجعل المنظمة وعملها بمستوى هذه الحداثة.